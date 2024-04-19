«Очень глубокая»: оскароносный Михалков похвалил новый фильм про Пушкина Михалков назвал фильм «Пророк» о Пушкине очень глубокой и честной картиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Фильм «Пророк» про жизнь Александра Пушкина является очень глубокой, свежей и честной кинокартиной, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков. По его словам, создателям удалось рассказать о поэте весело, но в то же время трагично и с большой любовью, передает корреспондент NEWS.ru.

Свежая, молодая, с современными музыкальными номерами и очень глубокая. Эта картина — то самое молодое, новое кино, которое рассказывает про жизнь Пушкина весело, честно, трагично и с любовью, — рассказал Михалков.

Кинокартина «Пророк» выйдет на большие экраны 14 февраля 2025 года. Она расскажет историю жизни великого поэта от лицейских дней до роковой дуэли. Ее создателем стал молодой режиссер Феликс Умаров.

На брифинге Михалков также рассказал, что российский зритель воспитан на русской литературе и на советском кинематографе. По его словам, именно поэтому огромную кассу собирают фильмы, которые учитывают это качество граждан. Он привел в пример такие кинокартины, как «Легенда № 17», «Движение вверх» и «Бременские музыканты». Кроме того, зритель должен понимать, кого любит тот, кто делал фильм.