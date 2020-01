Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Hulu объявил дату выхода на экраны сериала «Великая» (The Great). Премьера сатирической комедии с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины II состоится 15 мая.

Анонс состоялся в официальном Twitter-аккаунте сериала. «Великая» расскажет о молодости Екатерины II и о её отношениях с супругом — императором Петром III (Николас Холт). Hulu предупреждает, что сериал будет вольно трактовать историю, а Екатерина в исполнении Фаннинг будет иметь мало общего с реальной Екатериной Великой. В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступает Тони Макнамара, известный по своей работе сценаристом в фильме «Фаворитка».