https://static.news.ru/photo/e9a17bda-39f8-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Эль Фаннинг Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Hulu объявил дату выхода на экраны сериала «Великая» (The Great). Премьера сатирической комедии с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины II состоится 15 мая.

Анонс состоялся в официальном Twitter-аккаунте сериала. «Великая» расскажет о молодости Екатерины II и о её отношениях с супругом — императором Петром III (Николас Холт). Hulu предупреждает, что сериал будет вольно трактовать историю, а Екатерина в исполнении Фаннинг будет иметь мало общего с реальной Екатериной Великой. В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступает Тони Макнамара, известный по своей работе сценаристом в фильме «Фаворитка».

Одной из последних работ Эль Фаннинг была роль Авроры в фильме «Малефисента: Владычица тьмы». Как сообщал NEWS.ru, к концу октября 2019 года сборы этой картины в России превысили 1 млрд рублей.