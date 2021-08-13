Обвинённый в насилии Шайа Лабаф вернётся в кино в образе монаха

Актёр Шайа Лабаф, который «выпал» из мира кино после обвинений в насилии со стороны певицы FKA Twigs, вернётся на экраны в образе итальянского монаха. Звезда фильма «Трансформеры» перевоплотится в католического святого падре Пио в новой киноленте Абеля Феррары, передаёт Variety.

Монаха ордена капуцинов, родившегося в конце XIX века, канонизировали 20 лет назад. На теле священника образовались стигматы, которые сохранились вплоть до смерти мужчины. Ватикан сначала относился к явлению скептически, однако позднее признал чудесные деяния Пио и сверхъестественность стигматов.

Снимать киноленту, у которой ещё нет официального названия, собираются в Апулии — области на юго-востоке Италии. Работа над фильмом начнётся в конце октября текущего года.

Лабаф и FKA Twigs познакомились в 2018 году на съёмках фильма «Милый мальчик». Союз продлился сравнительно недолго — уже через год пара рассталась. Никто и не предполагал, что у возлюбленных были серьёзные проблемы до тех пор, пока Талия Дебретт Барнетт — так зовут FKA Twigs — не рассказала всем страшные истории из их совместной жизни.

Ранее NEWS.ru вспоминал громкие скандалы голливудских актёров Кевина Спейси, Джонни Деппа и Лабафа.