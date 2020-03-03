Американского актёра, режиссёра и лауреата премии «Оскар» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Инцидент якобы произошёл в 1983 году.
С обвинениями выступила канадская модель Сера Дэйл Джонсон. Её признание
Джонсон рассказала, что Хаттон, когда ему было 20 лет, пригласил девушку и её подруг в номер своего отеля. Со своим другом он напал на неё и изнасиловал. Модель заявила, что не решалась говорить об этом и опасалась, что ей не поверят. Сделать заявление ей помогло движение #MeToo.
Хаттон, в свою очередь, подчёркивает, что никогда не встречался с Джонсон. По его словам, женщина шантажировала его.
Последние два с половиной года я несколько раз становился целью попыток вымогательства со стороны женщины по имени Сера Дэйл Джонсон, которая намеревалась получить от меня миллионы долларов. Она угрожала, что, если я не подчинюсь её требованиям, она обратится в прессу с фальшивыми обвинениями, что я напал на неё 37 лет назад в Канаде, — говорится в официальном заявлении артиста.
Хаттон заявил, что после публикации признания модели, он обратился в ФБР и подписал показания под присягой и подал заявление против Джонсон с обвинениями в вымогательстве.
Как писал NEWS.ru, суд в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. В зале суда шесть женщин дали соответствующие показания.
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