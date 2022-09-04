Обама получил премию «Эмми» Обама получил премию «Эмми» за участие в качестве рассказчика в фильме Our Great National Parks

Фото: White House/via Global Look Press

Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама получил премию «Эмми» в категории «Выдающийся рассказчик», говорится в сообщении, опубликованном на сайте киноакадемии. Победу ему принесло участие в качестве повествователя в фильме студии Netflix Our Great National Parks («Наши великие национальные парки»).

В данной номинации Обама смог обойти баскетболиста Карима Абдул-Джаббара с его фильмом «Черные патриоты истории: Герои гражданской войны», Дэвида Аттенборо с картиной «Брачная игра», Уолтера Камау Белла с лентой «Нам нужно поговорить о Косби» и Люпиту Нионго с проектом «Серенгети II».

В 2016 году Обама уже номинировался на «Эмми» в области новостей и документального фильма за фильм «Дэвид Аттенборо встречается с президентом Обамой». На тот момент он был действующим президентом Соединенных Штатов Америки. На церемонию награждения Обама не явился.

Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков ранее сообщил, что российские фильмы не стоит выдвигать на премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной из-за отношения США к России.

Аниматор Константин Бронзит в свою очередь заявил, что искусство не должно участвовать в политических разборках, поскольку оно служит совсем иным целям. В связи с этим он отметил, что из-за отсутствия номинанта из России Академия кинематографа не пострадает, ей «глубоко на это плевать».