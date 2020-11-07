Морг, трупы, кладбище: Паулина Андреева поведала о съёмках сериала «Метод»

https://static.news.ru/photo/eab28fbe-20e3-11eb-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Паулина Андреева Фото: paulina_andreeva/instagram.com

Съёмки нового сезона сериала «Метод» зачастую проходили в естественных условиях — в настоящем морге с трупами, на реальном кладбище и на множестве других площадок, окружённых вовсе не декорациями. Об этом рассказала исполнительница роли следователя Есении Стекловой актриса Паулина Андреева.

При этом, как оказалось, несмотря на то что её напарник Родион Меглин, которого играет Константин Хабенский, по сюжету умер, Стеклова время от времени обращается к наставнику мысленно. Таким образом, творческий тандем сохранился.

По словам Андреевой, один из съёмочных дней актёрам запомнился особенно. Локацией тогда был морг, и они были уверены, что это специально обустроенная площадка. Однако оказалось, что мужчины в чёрной одежде — вовсе не статисты, а реальные работники морга, при этом в боксах, как выяснилось, лежали самые что ни на есть настоящие тела умерших.

Когда мы были готовы снимать, режиссёр сказал, что съёмки задерживаются на два часа, поскольку из морга должны увезти трупы. Проходит время, и выясняется, что одно тело не забрали. Перевозить его из одной комнаты в другую никто не захотел, и нам пришлось сниматься с реальным трупом в кадре. Его видно на заднем плане, — рассказала актриса в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В другой день группа работала на кладбище, поэтому приходилось «убегать с места съёмок, когда появлялась траурная процессия»: снимавшая сериал группа не хотела мешать людям, у которых горе.

Премьера первого сезона сериала «Метод» состоялась на Первом канале достаточно давно — осенью 2015 года. Второй сезон был запланирован на 2019 год, однако показ был отложен на год. Новые серии будут выходить в эфир по воскресеньям после программы «Время».

Помимо расследования жестоких убийств, в новом сезоне героине Андреевой придётся столкнуться с проблемами личного характера. Её героиня выйдет замуж за человека, к которому не испытывает особых чувств. У пары родится дочь, но даже это не заставит женщину-следователя уйти с опасной работы.

Помимо рассказа о съёмках в сериале, как писал NEWS.ru, актриса рассказала, как супруг Фёдор Бондарчук обращается к ней в домашней обстановке.