Если вам нравятся фильмы с запутанными сюжетами, как у Кристофера Нолана, то вы обязательно оцените эти пять удивительных лент. Каждая из них держит в напряжении и заставляет разгадывать тайны до последнего кадра.

  1. «Мгла» — фильм Стивена Кинга, который начинается с загадочного тумана, а затем разворачивается в шокирующую историю о выживших в условиях неизвестной угрозы. Этот фильм не только о существах, но и о людях, которые становятся частью своего рода психологической ловушки.

  2. «Грань будущего» — фантастика о временных петлях, где герой, проживая один и тот же день, постепенно находит ключ к победе. Сюжет, как и у Нолана, постоянно заставляет вас пересматривать происходящее.

  3. «Престиж» — не Нолан, но этот фильм тоже полон тайн и неожиданных поворотов. Два фокусника пытаются превзойти друг друга в поистине удивительных иллюзиях.

  4. «Исходный код» — фильм о человеке, который повторяет события катастрофы, пытаясь изменить будущее. Тема многократных попыток и путешествий во времени держит в напряжении.

  5. «Остров проклятых» — психологический триллер о расследовании на острове, где творятся странные вещи. Загадочные события приводят к потрясающему финалу, который вам стоит пережить.

Ранее был опубликован тест, который помогает определить, какой жанр фильмов подходит лично вам. Попробуйте пройти его, и, возможно, откроете для себя что-то действительно новое.