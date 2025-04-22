Если вам нравятся фильмы с запутанными сюжетами, как у Кристофера Нолана, то вы обязательно оцените эти пять удивительных лент. Каждая из них держит в напряжении и заставляет разгадывать тайны до последнего кадра.

«Мгла» — фильм Стивена Кинга, который начинается с загадочного тумана, а затем разворачивается в шокирующую историю о выживших в условиях неизвестной угрозы. Этот фильм не только о существах, но и о людях, которые становятся частью своего рода психологической ловушки.

«Грань будущего» — фантастика о временных петлях, где герой, проживая один и тот же день, постепенно находит ключ к победе. Сюжет, как и у Нолана, постоянно заставляет вас пересматривать происходящее.

«Престиж» — не Нолан, но этот фильм тоже полон тайн и неожиданных поворотов. Два фокусника пытаются превзойти друг друга в поистине удивительных иллюзиях.

«Исходный код» — фильм о человеке, который повторяет события катастрофы, пытаясь изменить будущее. Тема многократных попыток и путешествий во времени держит в напряжении.