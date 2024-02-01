Новый сезон «Склифосовского»: где смотреть, останется ли Максим Аверин

Фото: «Россия-1»

Постер к сериалу «Склифосовский»

На следующей неделе состоится премьера 11-го сезона медицинской драмы «Склифосовский». О чем расскажут новые серии киноленты, когда состоится премьера, вернулись ли к своим ролям Максим Аверин и Мария Куликова?

О чем новый сезон «Склифосовского»

Съемки нового сезона начались в Москве в январе 2023 года. Отправной точкой повествования стало назначение на пост нового главврача Института скорой помощи Полонского. Едва приступив в обязанностям, руководитель пытается навести свои порядки в учреждении и инициирует кадровые перестановки. В итоге неудачной аттестации из отделения Ирины Павловой увольняют сразу трех врачей, а вместо них приходят новенькие, в том числе супруги Полина и Петр Пастуховы. В первых сезонах пара работала в отделении неотложной хирургии под руководством хирурга Олега Брагина, однако впоследствии решила переехать в Геленджик. На третье освободившееся место приходит доктор Куликов.

Стержнем сюжетной линии, как и прежде, является талантливый хирург Олег Брагин, который, как пишут создатели, словно магнит притягивает неприятности и ЧП. Непросто приходится и его супруге Марине Нарочинской — женщина внезапно получает в наследство дом. Поначалу пара рада, однако затем они оказываются в центре опасного приключения.

Кроме того, в «Склифосовском» объявили карантин. Причиной тому стал неизвестный вирус, которым заразились не только пациенты отделения Павловой, но и врачи.

Какие актеры снялись в 11-м сезоне «Склифосовского»

На экраны выйдет 16 новых серий с полюбившимися зрителям актерами. В 11-м сезоне к касту проекта присоединился Роман Мадянов. Он исполнил роль нового главврача. Максим Аверин снова предстанет в образе хирурга Олега Брагина, а Мария Куликова — его спутницы Марины Нарочинской.

«Я стремился к диалогу со зрителем. Я внес в сериал стихи, монологи, то, чего не было никогда в сериалах. Я читаю стихи, не только Пастернака и Рождественского, но и свои. Монологи, которые вы слышите в конце каждого сезона, — мои монологи, это то, что мне дает режиссер на откуп, и я их сам пишу», — рассказал Аверин в интервью «Каравану историй».

Возглавлять отделение неотложной хирургии осталась Елена Яковлева. В сериале зрители также вновь увидят Нину Усатову, Константина Юшкевича, Андрея Ильина, Александра Сирина, Владимира Жеребцова и других.

«Доктор Куликов, как я уже говорил, — это один из нас. Он не герой, но и не последняя сволочь, не негодяй. Это человек, занимающийся любимой профессией, который хоть и ошибается в личной жизни, но ищет свою любовь и, возможно, найдет», — приоткрыл завесу тайны Юшкевич в разговоре с Teleprogramma.

Режиссером по-прежнему выступает Юлия Краснова. За производство отвечает компания «Русское».

«Сегодня начались съемки 11-го сезона телесериала „Склифосовский“... Рад снова встретить свою команду и старых друзей!» — делился Аверин в своих социальных сетях, не раскрывая подробностей.

Когда выйдет новый сезон «Склифосовского»

Более 10 лет сериал приковывает внимание зрителей сюжетом и звездным составом. Премьера состоится 5 февраля в эфире канала «Россия». В 21:20 зрители смогут увидеть первую серию 11-го сезона медицинской драмы. Также сериал доступен на медиаплатформе «Смотрим».

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