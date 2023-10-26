Новый сериал Стычкина и императрица Пересильд: что смотреть на неделе Рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах для просмотра дома и в кино

Фото: PR 1-2-3 Production

Юлия Пересильд в роли императрицы

Накануне школьных каникул в кинотеатрах стартует показ новой сказочной экранизации — «По щучьему велению» от создателей «Конька-горбунка». Любители исторических драм про дворцовые перевороты оценят «Императриц» с Юлией Пересильд, поклонники готических хорроров — «Доктора Джекилла». На стримингах российские авторы покажут две новые истории про подростков: комедийный «Политех» о киберспорте и детективную драму «Цикады». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

Музыкальная сказка «По щучьему велению»

Премьера: 26 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников.

Зачем смотреть: над фильмом работали создатели сказки «Конек-горбунок» — продюсеры Сергей Сельянов и Наталья Смирнова. Режиссером стал Александр Войтинский, снявший в 2015-м фантастический боевик «Черная молния» (2009) и написавший первую часть «Елок» в 2010-м.

Сюжет фильма повторяет знакомую с детства историю про Емелю, который любил лежать на печи. В новой экранизации его играет звезда сериала «Два холма» Никита Кологривый. Его герой ловит волшебную щуку, которая может исполнить три желания. Два из них юноша тратит впустую, а третье оставляет про запас. Он своими силами пытается добиться внимания царской дочери Анфисы (Алина Алексеева). Ему помогает щука в образе молодой девушки Василисы (Мила Ершова). Зрители увидят красочную историю с новой порцией сказочных героев, которые могут и мудрость народную высказать, и пуститься в пляс. «По щучьему велению» продолжает новый тренд отечественного кино на экранизацию сказок.

«Императрицы» с Юлией Пересильд

Премьера: 26 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Иван Колесников.

Зачем смотреть: режиссером проекта выступил Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», «Петр I. Последний царь и первый император»). Его новая работа — сиквел прошлогоднего проекта о биографии монарха Петра Алексеевича. «Императрицы» расскажут об эпохе дворцовых переворотов и о первых императрицах Российской империи: Екатерине I (Ксения Утехина), Анне Иоанновне (Анна Уколова) и Елизавете Петровне (Юлия Пересильд). Зрители увидят несколько десятилетий в истории страны, когда власть захватывали насильно, а престол занимали женщины.

По сюжету Петр I обещает маленькой дочери Елизавете выдать ее замуж за Людовика XV. Таким образом она станет королевой Франции. Но планы рушатся вместе со смертью Петра I. И начинается безжалостный период дворцовых переворотов. Зрители увидят не только красивую реконструкцию, но и женщин, которые изо всех сил борются за власть.

Новый фильм ужасов по роману «Доктор Джекилл»

Премьера: 26 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Эдди Иззард, Скотт Чэмберс, Линдси Дункан, Робин Кара.

Зачем смотреть: еще один хоррор и новая адаптация знаменитой истории Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда». В этой киноверсии в центре событий находится парень по имени Роб. Он только что вышел из реабилитационного центра и, чтобы видеться с дочерью, нанимается в помощники к доктору Нине Джекилл.

Некогда она была влиятельной фигурой в фармацевтической сфере, но после громкого скандала стала затворницей в собственном особняке. Вскоре Роб понимает, что его работа будет во многом связана с Хайдом — зловещим альтер-эго Нины. В роли доктора Нины Джекилл и Рейчел Хайд комидиантка Эдди Иззард, женщина-трансгендер.

История о тайнах подростков в «Цикадах»

Премьера: 26 октября.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В главных ролях: Ольга Сутулова, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Алена Бондарчук, Григорий Верник.

Зачем смотреть: новый сериал про подростков взрослым языком. Проект снял актер и режиссер Евгений Стычкин, ранее работавший над отдельными сериями «Контакта» и «Нулевого пациента», сценарий написала Екатерина Тирдатова, известная по картинам «Брестская крепость» и «Склифосовский».

Сюжет построен на историях выпускников московской школы, которые только начинают жить по-взрослому. Они влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, но на одной вечеринке становятся свидетелями страшной трагедии. Их родителям и следователю предстоит восстановить картину случившегося. Но чем дальше заходит допрос, тем больше выясняется, что подростки многое скрывали. «Цикады» — это новая попытка российских кинематографистов поговорить о пропасти между родителями и детьми.

Комедия про колледж и киберспорт «Политех»

Премьера: 26 октября.

Где смотреть: Wink.

В главных ролях: Егор Корешков, Ян Цапник, Саша Новиков, Эвелина Бледанс, Анна Глаубэ, Андрей Федорцов, Маргарита Дьяченкова.

Зачем смотреть: это комедийный сериал о студенте колледжа с амбициями киберспортсмена и новой директрисе, которая хочет вывести учебное заведение на качественно другой уровень.

По сюжету школьник Глеб становится частью популярной киберспортивной команды. Но ради мечты он бросает школу и, чтобы как-то успокоить родителей, переводится не в самый лучший колледж. Они хотят, чтобы у сына была профессия, а он тратит все время на тренировки по киберспорту. Жизнь Глеба круто меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на все, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша мечтает о первенстве в киберспорте.

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