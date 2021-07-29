«Хочу Шварценеггера в роли Белоснежки»: как новый расизм меняет кино

24 июля афроамериканский актёр Майкл Б. Джордан заявил о планах снять для HBO Max фильм о Супермене по имени Вал-Зод, где, возможно, сам же сыграет главную роль. Вал-Зод — темнокожий супергерой из вселенной комиксов DC, который изначально задумывался в таком образе. А вот внезапно ставшая темнокожей «Русалочка», как и ряд других персонажей, сменивших цвет кожи, вызывает большие споры зрителей.

Майкл Б. Джордан michaelbjordan/instagram.com

Почему большие студии боятся расовых скандалов, но продолжают их провоцировать — в материале NEWS.ru

«Давайте сделаем из Эрика гея»

О планах Disney снять игровой ремейк популярного мультфильма «Русалочка» (1989 год) стало известно ещё в 2016 году. Съемки стартовали в 2020-м, однако дата релиза неизвестна. При этом актрису, исполняющую главную роль, зрители уже увидели — ею стала американская певица Халле Бэйли.

Несмотря на жалобы поклонников и требования заменить героиню, оказавшейся темнокожей и темноволосой, съёмки всё-таки продолжились. Две недели назад уже появились первые промофото с Бэйли в роли Ариэль из сказки Андерсена. Зрителей возмутило неуважение к оригинальному первоисточнику и несоблюдение канонов. Комментаторы в Сети писали: «Хочу это развидеть», «Не ждите меня на этом фильме», «Русалочка была рыжей», «Это разрушает моё детство», «Давайте тогда из Урсулы сделаем анорексичку, а из Эрика гея». Однако очевидно, что студия была готова к скандалу и не стала реагировать на нападки в адрес актрисы.

Принц Эрик еще должен быть принцессой Эрикой, чтобы в конце была свадьба лесбиянок, — не унимались комментаторы под многочисленными видео на эту тему.

Не успел остыть один скандал, как к нему добавился новый — актрису Рэйчел Зеглер из новой «Вестсайдской истории» в июне 2021 года утвердили на роль Белоснежки по мотивам сказки братьев Гримм. Из хороших новостей: песнями для проекта займутся Бендж Пасек и Джастин Пол, которые известны по фильмам «Ла-Ла Ленд» и «Величайший шоумен». Из плохих: аудитория вновь недовольна выбором актрисы, которая оказалась недостаточно белокожей...

Юзеры приводят в пример оригинальную сказку, где кожа главной героини была «белой как снег».

Ну её же не Кожебелоснежка зовут, а Белоснежка имеет много смыслов — поедающая белый снег, белый снег за шиворотом, зимний дворник, экологический холодильник... Хочу Шварценеггера в роли Белоснежки, у него все прекрасно, — отмечают пользователи.

Понять причины таких решений студий можно. В 2021 году отсутствие в картине темнокожих персонажей на Западе считается в лучшем случае дурным тоном. И действительно, киноделы стараются вписывать в повествование гендерно- и расово-нейтральных героев, однако иногда уходят в другую крайность, вызывая волну так называемого нового расизма по отношению к белым.

Это проявляется и в изменении цвета кожи исторических персонажей. К примеру, в начале июня состоялась премьера трёхсерийного психологического триллера «Анна Болейн» на британском телеканале Channel 5. Он был раскритикован из-за темнокожей актрисы в роли Болейн. В 2020 году расовый скандал разгорелся вокруг нашумевшего сериала «Бриджертоны», где темнокожих актёров подобрали на роли королевы Шарлотты и герцога Гастингса, хотя исторически ничего подобного в Англии эпохи Регентства никогда не было.

Не исключено, что такие решения принимаются авторами фильмов в попытке создать провокацию и получить рейтинги, однако прикрыты они куда более благородными мотивами — борьбой с расизмом и другими формами дискриминации, в том числе по половому признаку.

Расизм в истории Disney

Disney считается семейной компанией, создающей проекты, не вызывающие разногласий и оскорблений. Но в истории студии были времена, когда сценаристы и художники не боялись остро шутить на тему расизма, и примеров этого достаточно.

Проявления расизма в лентах Disney, справедливости ради, чаще всего являются продуктом своего времени и даже отвечают запросам общества. Тем не менее, сейчас само существование этих проектов бьёт по репутации студии. Она всеми силами пытается выплыть из моря недовольства и угодить каждому. Так, теперь перед показом мультфильмов, где может быть обнаружена расовая нетерпимость, об этом будут предупреждать зрителя.

К примеру, в 1944 году свет увидел мультфильм «Утка — коммандос». По сюжету Дональд Дак отправляется в Японию для выполнения секретной миссии. Мало того, что лента использовалась в качестве инструмента пропаганды в военное время, так ещё и была обвинена в расизме. Противники Дональда показаны узкоглазыми, с торчащими передними зубами и утрированным акцентом.

В короткометражном мультфильме «Мастерская Санта-Клауса» (1932 год) в первоначальной версии была сцена, где Санта в процессе создания новых говорящих кукол ставит печать на белую куклу, которая произносит «Мама». За ней появляется чёрная кукла, произносит «Мамочка» и ставит себе печать самостоятельно. В это время Санта заливается смехом. Во времена рабства темнокожих нянь называли «мамочками», поэтому отсылка для американских зрителей была очевидна. Так что в более поздней версии мультфильма момент вырезали.

«Мастерская Санта-Клауса» (1932 год) kinopoisk.ru

Сюда же можно отнести стереотипы об индейцах в «Питере Пене», об арабском населении в саундтреке к «Алладину», где пелось «здесь вам отрежут ухо» или об афроамериканцах в «Книге Джунглей». Впрочем, при большом желании дискриминацию тех или иных слоёв населения можно обнаружить в любом художественном продукте, из-за чего претензии часто выходят за рамки логики.

«Оскар» за или против расизма?

Из-за постоянного недовольства зрителей мир кино, якобы избавившись от расистских шуток и других форм ксенофобии, решил уйти в другую крайность. Теперь наличие в кино темнокожих персонажей считается негласным правилом успеха картины. На этом фоне зрители негодуют: расизм никуда не уходит, а лишь меняет форму.

Ярким примером может стать лента «Лунный свет», которая получила «Оскар» как лучший фильм в 2017 году. Картина рассказывает историю мальчика из Майами, вынужденного расти в мире наркотиков и предательств и искать свой путь.

К качеству фильма вопросов было мало: критике подвергли сам выбор Американской киноакадемии, которая якобы отдала главный приз фестиваля фильму с темнокожими актёрами, чтобы показать миру свою толерантность. И пусть «Лунный свет» — достойный фильм с замечательными актёрами, однако цвет их кожи всё равно будет вызывать разногласия. Это и подтверждает мнение о трансформации привычного расизма в нечто более опасное — расизм, прикрытый добрыми намерениями.