Новый фильм по Mortal Kombat забросали «гнилыми помидорами»

https://static.news.ru/photo/183a75ee-a66a-11eb-badb-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Фантастический боевик «Мортал Комбат» (2021) по мотивам одноимённой видеоигры в жанре файтинг получил «гнилой» рейтинг на портале Rotten Tomatoes («Гнилые помидоры»). Сайт собирает рецензии и отзывы киноманов о разных лентах, на из основе агрегатор определяет уровень одобрения проекта.

Юзеры оценили дебютное полотно Саймона Маккуойда на 55% «свежести». По меркам ресурса, показатель ниже 60% является «гнилым». Авторы публикаций отметили слабый сюжет, обилие «кровавых» и «слишком жестоких» сцен, и что ситуацию не спасли даже эффектные боевые сцены.

Российская аудитория приняла экшн немного теплее. На «Кинопоиске» «Мортал Комбат» получил 6,6 баллов из 10, а на film.ru — 6,9. Фанаты похвалили MK за отлично переданную атмосферу культовой игры, а актёры реалистично изобразили знаменитых персонажей: Скорпиона (его сыграл Хироюки Санада), Саб-Зиро (Джо Таслим), Соню Блейд (Джессика Макнэми) и других.

Первый файтинг серии Mortal Kombat вышел в 1992-м для аркадных автоматов. С тех пор вышло 24 игры и ответвлений, посвящённых «Смертельной битве».

Ранее сообщалось, что серия шутеров Battlefield дебютирует на мобильных платформах iOS и Android, рассказал генеральный менеджер студии DICE Оскар Габриэльсон. Также он рассказал о новой части серии, которая, по его словам, выйдет на новый уровень и продемонстрирует «невиданные масштабы». Она будет доступна на ПК и игровых консолях нового поколения — PlayStation 5, а также Xbox Series S и X. При этом он подчеркнул, что это — две разные игры.