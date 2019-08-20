Дэниэл Крейг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007... В фильме «Нет времени умирать», — говорится в нём.
Также сообщили о дате выхода фильма — мировая премьера назначена на 2 апреля 2020 года. В России увидеть фильм можно будет с 9 апреля. Известно, что режиссёром нового фильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Кроме Крэйга, роли в фильме сыграли Рами Малек, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.
Как писал News.ru, Джеки Чан представит фильм «Тайна печати дракона» в России. Фильм — вторая часть франшизы режиссёра Олега Степченко, посвящённой приключениям картографа и путешественника Джонатана Грина. Первая часть была снята по мотивам повестей Николая Гоголя и называлась «Вий 3D».