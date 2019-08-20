https://static.news.ru/photo/6b76e0a4-c376-11e9-8daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях.

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) 20 августа 2019 г.

Дэниэл Крейг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007... В фильме «Нет времени умирать», — говорится в нём.

Также сообщили о дате выхода фильма — мировая премьера назначена на 2 апреля 2020 года. В России увидеть фильм можно будет с 9 апреля. Известно, что режиссёром нового фильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Кроме Крэйга, роли в фильме сыграли Рами Малек, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.

Как писал News.ru, Джеки Чан представит фильм «Тайна печати дракона» в России. Фильм — вторая часть франшизы режиссёра Олега Степченко, посвящённой приключениям картографа и путешественника Джонатана Грина. Первая часть была снята по мотивам повестей Николая Гоголя и называлась «Вий 3D».