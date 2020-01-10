Бюджет нового фильма Кристофера Нолана «Довод» составит свыше $200 млн.
Об этом сообщает издание
«Довод» — шпионский боевик, действия которого будут разворачиваться в разных странах. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана. На российские экраны лента выйдет 16 июля 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
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