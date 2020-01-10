https://static.news.ru/photo/b6a71a40-3468-11ea-9f98-fa163e074e61_660.jpg Роберт Паттинсон в фильме «Довод» Фото: Syncopy Films

Бюджет нового фильма Кристофера Нолана «Довод» составит свыше $200 млн.

Об этом сообщает издание Collider , ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По его данным, бюджет картины будет составлять $205 млн. Это на $20 млн меньше заявленной ранее стоимости.

«Довод» — шпионский боевик, действия которого будут разворачиваться в разных странах. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана. На российские экраны лента выйдет 16 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.