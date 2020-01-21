Картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» режиссёра Джей Джей Абрамса получила самые низкие оценки фантастической саги.
Кинолента
Критики поместили девятый фильм эпопеи ниже картины «Эпизод I: Скрытая угроза», но выше анимационного сериала «Войны клонов», рейтинг которого составил всего 18%.
Самая высокая оценка у ленты «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» с показателем в 94%, и следом за ним идут «Эпизод IV: Новая надежда» и «Пробуждение силы», получившие по 93%.
Как писал NEWS.ru, «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» может нанести вред здоровью. По мнению невролога Ольги Голубинской, быстрая смена ярких кадров при просмотре картины может спровоцировать эпилептический приступ.
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