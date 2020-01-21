https://static.news.ru/photo/a3b8d136-3c69-11ea-b9c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: starwars.com

Картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» режиссёра Джей Джей Абрамса получила самые низкие оценки фантастической саги.

Кинолента получила 52% рейтинга на ресурсе Rotten Tomatoes при том, что коэффициент зрительского голосования составил 86%.

Критики поместили девятый фильм эпопеи ниже картины «Эпизод I: Скрытая угроза», но выше анимационного сериала «Войны клонов», рейтинг которого составил всего 18%.

Самая высокая оценка у ленты «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» с показателем в 94%, и следом за ним идут «Эпизод IV: Новая надежда» и «Пробуждение силы», получившие по 93%.

Как писал NEWS.ru, «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» может нанести вред здоровью. По мнению невролога Ольги Голубинской, быстрая смена ярких кадров при просмотре картины может спровоцировать эпилептический приступ.