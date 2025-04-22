Новое шоу, награда от Путина, «венец безбрачия»: как живет Максим Аверин

Фото: Телеканала «Россия»

Максим Аверин в сериале «Склифосовский»

Максим Аверин возвращается в образе доктора Брагина в новом сезоне «Склифосовского». О чем будет 13-й сезон сериала, какое звание присвоил Аверину президент России, почему актер не женат?

О чем будет новый сезон «Склифосовского» с Максимом Авериным

Актер «Ленкома» Максим Аверин вернется на экраны в новом сезоне сериала «Склифосовский», который снимает кинокомпания «Русское». Вместе с доктором Брагиным появятся Мария Куликова, Елена Яковлева и другие актеры, режиссером вновь стала Юлия Краснова, а сценаристом — Екатерина Тирдатова.

В новом сезоне доктору Брагину и другим персонажам «Склифосовского» предстоят не только профессиональные, но и личные вызовы; появятся новые персонажи, а Ирине Павловой придется занять место главврача вместо неожиданно скончавшегося Полонского, рассказала режиссер.

«В этом сезоне зрителей ждут неожиданные повороты: мой герой столкнется с профессиональными вызовами, которые заставят его пересмотреть свои принципы. И конечно, новые личные испытания. Но, как всегда, Брагин будет бороться — за жизни пациентов, за тех, кого любит, и за себя», — объявил Аверин.

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Съемки 13-го сезона уже проходят в Москве и Подмосковье. Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим» и телеканале «Россия», однако дата пока не называется.

Фото: Телеканала «Россия» Максим Аверин в сериале «Склифосовский»

Какое звание Путин присвоил Максиму Аверину

25 марта президент Владимир Путин своим указом присвоил Аверину звание народного артиста Российской Федерации. Тем же указом этого звания удостоились балерина Мария Абашова, артист-кукловод Владимир Беркун, а также актеры Анна Михалкова и Александр Олешко.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание», — следует из текста указа.

Что за моноспектакль появился у Максима Аверина

Помимо работы на телевидении, Аверин активно работает в театре «Ленком Марка Захарова» и других. В 2025 году он выступал в спектаклях «Гамлет», «Лев зимой», «Там же, тогда же», «Лес». Актер особо отметил спектакль «Роман» режиссера Александра Лазарева, поставленный перед Пасхой в Центральном академическом театре Российской армии по роману «Мастер и Маргарита».

«Два дня счастья в преддверии святого праздника», — прокомментировал Аверин в своем Telegram-канале.

Кроме того, у актера появился новый моноспектакль под названием «Максим Аверин. Научи меня жить». Он представляет собой новую версию моноспектакля «Все начинается с любви», который, по данным «Яндекс Афиши», посмотрели более 500 тысяч зрителей в 248 городах России и 18 странах мира.

В программе — стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других авторов, песни советских и российских композиторов.

Почему Максим Аверин не женат и носит «венец безбрачия»

Аверин не женат, детей у 49-летнего артиста тоже нет. В 2023 году он признался, что имел длительные отношения и семью, но в какой-то момент решил их прекратить, сохранив при этом тепло и привязанность к бывшей партнерше. Имя этой женщины не раскрывается.

«Мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — признавался он СМИ.

В соцсетях заподозрили, что над актером может быть некий «венец безбрачия». Сваха Анна Осипова объяснила, что «венцом безбрачия» для Аверина стала его работа — ведь он один из самых востребованных актеров в России. Мужчина с его распорядком дня и профессиональными обязанностями вряд ли мог бы дать возлюбленной стабильность, отметила Осипова.

«Думаю, Максим давно принял свое предназначение и с большой любовью несет свою миссию, завораживая нас своим мастерством», — констатировала профессиональная сваха.

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