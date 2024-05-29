Новое фото Брюса Уиллиса растрогало фанатов

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS/Global Look Press

Брюс Уиллис с супругой Эммой Хеминг

Новое фото тяжело больного актера Брюса Уиллиса растрогало фанатов. Кадр, опубликованный на его странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), собрал множество комментариев, в которых поклонники выражают поддержку артисту. На снимке 69-летний голливудский актер сидит на траве босиком и пускает мыльные пузыри, а его супруга Эмма Хеминг смотрит на них и улыбается.

Великий актер. Как горько смотреть на него такого <...> Один из лучших! И такая замечательная дружная семья стоит рядом с ним всю дорогу, <...> Это все еще ты, Брюс! Это ты. Хоть над тобой нависла эта болезнь, я все еще надеюсь, что ты со своей семьей, — пишут подписчики.

Артист выглядит счастливым и увлеченным. Однако поклонники обратили внимание на его впалые щеки и очень худые руки.

В марте 2022 года у легенды боевиков диагностировали афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру. В январе текущего года стало известно, что болезнь Уиллиса прогрессирует. Он больше не может читать и почти не разговаривает. Семья актера переживает, что прошедший Новый год может стать для него последним. Родные Уиллиса стараются его поддерживать и проводить как можно больше времени вместе.