Новое аниме-шоу по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Манга «Шаман Кинг» снова получит экранизацию. Сериал выйдет в апреле 2021 года.
Создатели заявили, что сюжет расскажет обо всех событиях 35 томов манги автора Хироюки Такэи,
Кроме того, сами книги будут перевыпущены издательством Kodansha. Первая часть ожидается уже 17 июня 2020 года.
Как писал NEWS.ru, студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, займётся аниме-экранизацией книги Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка».
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