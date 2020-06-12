Новое аниме-шоу по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

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Заключительный эпизод 10 сезона сериала «Ходячих мертвецов» могут показать в июле. Ранее производство проекта пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально телеканал AMC планировал выпустить 16-ю серию не раньше осени, сообщает ComicBook. Создатели шоу надеются оперативно доснять оставшийся материал и выпустить эпизод к фестивалю Comic Con в Сан-Диего, который пройдёт...