Новая версия третьего «Крёстного отца» выйдет в прокат в декабре

https://static.news.ru/photo/f530700a-ef4c-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Дайан Китон и Аль Пачино в фильме «Крестный отец III» Фото: Paramount Pictures

В декабре 2020 года специально к 30-летию со дня премьеры в прокат выйдет изменённая версия заключительной части трилогии «Крёстный отец». Создатель культовой саги по роману писателя Марио Пьюзо Френсис Форд Коппола уже получил от киностудии Paramount Pictures разрешение на внесение изменений в фильм.

Кино выйдет под названием «Марио Пьюзо, „Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне“». Фильм будет отреставрирован перед выпуском в кинотеатрах. Коппола ранее заявлял, что изменит начало и финал картины. Также будут подкорректированы некоторые вставки и музыкальные фрагменты. По словам режиссёра, фильм станет более подобающим завершением трилогии о семье Корлеоне.

Также Коппола поблагодарил Джима Джианопулоса и Paramount за разрешение на переосмысление работы 30-летней давности.

О процессе реставрации картины рассказала и старший вице-президент архивного фонда Андреа Калас.

Коппола во время монтажа контролировал каждый аспект реставрации с тем, чтобы фильм не только смотрелся и звучал идеально, но и соответствовал его личным требованиям и режиссёрскому видению, — приводит её слова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», поддержал инициативу переснять заключительный сезон шоу. Он выразил мнение, что шоураннеры задали высокую планку для телевизионных сериалов, но с финалом картины он не смог согласиться.