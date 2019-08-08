https://static.news.ru/photo/3963aee4-b9b7-11e9-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Холли Бэйли Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Актриса Холли Бэйли, получившая роль Русалочки в новом фильме, прокомментировала критику в свой адрес из-за цвета её кожи.

Я испытываю благодарность и не придаю значения негативу. Просто чувствую, что эта роль — нечто большее, чем я сама. Это будет прекрасно, и я в восторге от того, что стану частью проекта, — сказала она изданию Variety.

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Публике 19-летняя Бэйли известна как певица в стиле RnB, в 2019 году она номинирована на премию «Грэмми».

Как ранее писал News.ru, дрессировщик Эдгард Запашный возмутился чрезмерной, на его взгляд, толерантностью представителей западного кинематографа. Причиной этого стала новость о том, что Русалочку Ариэль в новом фильме киностудии Walt Disney сыграет темнокожая актриса.