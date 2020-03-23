https://static.news.ru/photo/30bdaade-6cdf-11ea-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Нолан Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США и кинозрителям с просьбой оказать поддержку кинотеатрам, которые понесли убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Нолан опубликовал колонку в The Washington Post, в которой упомянул основанную в 1924 году сеть B&B Theatres, владельцам которой пришлось закрыть 418 кинотеатров. В результате две тысячи сотрудников остались без работы.

Когда люди думают о кино, их мысли обращены к кинозвёздам, студиям и гламуру. Но кинобизнес — это и все остальные: люди, которые работают в барах, отвечают за оборудование, проверяют билеты, составляют репертуар, продают рекламу и убирают туалеты в местных кинотеатрах, — написал артист.

Он отметил, что в помощи нуждаются порядка 150 тысяч работников индустрии и люди должны оказать содействие не только ради них, но и ради себя.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Лиам Галлахер призвал своего брата и бывшего коллегу по группе Oasis воссоединить коллектив для благотворительного концерта. Цель выступления — собрать деньги на ликвидацию последствий карантина и ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.