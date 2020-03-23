Британский режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США и кинозрителям с просьбой оказать поддержку кинотеатрам, которые понесли убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Нолан
Когда люди думают о кино, их мысли обращены к кинозвёздам, студиям и гламуру. Но кинобизнес — это и все остальные: люди, которые работают в барах, отвечают за оборудование, проверяют билеты, составляют репертуар, продают рекламу и убирают туалеты в местных кинотеатрах, — написал артист.
Он отметил, что в помощи нуждаются порядка 150 тысяч работников индустрии и люди должны оказать содействие не только ради них, но и ради себя.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Лиам Галлахер призвал своего брата и бывшего коллегу по группе Oasis воссоединить коллектив для благотворительного концерта. Цель выступления — собрать деньги на ликвидацию последствий карантина и ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
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