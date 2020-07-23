Нолан назвал 30 своих любимых фильмов

https://static.news.ru/photo/ef842532-ccd0-11ea-8ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Британский режиссёр Кристофер Нолан составил список фильмов, которые любит больше всего. В него попали в основном классические картины XX века.

Нолан упомянул две ленты прошлого десятилетия: «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла и «Древо жизни» Терренса Малика. Кроме того, он включил в лист фантастические ленты «Бегущий по лезвию» и «Чужой» Ридли Скотта и «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда».

Как отмечает Far Out Magazine, упомянутую в списке картину «На западном фронте без перемен» Нолан показывал актёрам и съёмочной группе на площадке «Дюнкерка», а «Парней что надо» — на съёмках «Интерстеллара».

В списке также можно найти кинохиты, среди которых «Супермен», «2001 год: Космическая одиссея» и «Спасти рядового Райана». Полный перечень доступен на сайте издания.

Ранее Кристофер Нолан отказался выпускать свой фильм «Довод» на международном рынке до премьеры в США. Таким образом он хочет поддержать кинотеатры в стране, которые потерпели убытки из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.