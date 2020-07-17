Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Чёрный Адам» со Скалой Джонсоном

Американский актёр Ной Сентинео снимется в фильме «Чёрный Адам» по комиксам вселенной DC. Заглавную роль в картине исполнит Дуэйн «Скала» Джонсон.
Сентинео сыграет персонажа Атомного Крушителя, также известного как Альберт Ротштайн,
Съёмки начнутся по возможности в ближайшее время. Премьера намечена на конец декабря 2021 года. Режиссёром выступит Жауме Кольет-Серра, снявший «Круиз по джунглям», в котором одну из главных ролей исполнил Джонсон.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Джуд Лоу, возможно, сыграет в новой экранизации «Питера Пэна» шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри. Артиста рассматривают на роль Капитана Крюка.
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