Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Чёрный Адам» со Скалой Джонсоном

https://static.news.ru/photo/00d4996c-c843-11ea-be2f-fa163e074e61_660.jpg Ноа Сентинео Фото: ImagePressAgency/Global Look Press

Американский актёр Ной Сентинео снимется в фильме «Чёрный Адам» по комиксам вселенной DC. Заглавную роль в картине исполнит Дуэйн «Скала» Джонсон.

Сентинео сыграет персонажа Атомного Крушителя, также известного как Альберт Ротштайн, сообщает ScreenRant. Детали сюжета пока что не разглашаются.

Съёмки начнутся по возможности в ближайшее время. Премьера намечена на конец декабря 2021 года. Режиссёром выступит Жауме Кольет-Серра, снявший «Круиз по джунглям», в котором одну из главных ролей исполнил Джонсон.

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