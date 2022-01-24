«Ночные вызовы»: в Москве прошла премьера сериала с Мартином Фрименом

В России прошла премьера «Ночных вызовов». Сценарий к этому мини-сериалу написал бывший сотрудник полиции Тони Шумахер, который прекрасно знает особенности работы стражей порядка. Главную роль исполнил Мартин Фримен. DJ Грув, Алёна Апина и многие другие российские звёзды посетили показ фильма.

Показ драмы прошёл в театре «Крейв» в Москве. А уже завтра, 25 января, сериал выйдет на стриминговых сервисах.

Тони, главный герой ленты, ответственно подходит к работе полицейского. Однако ежедневный стресс и прессинг дают о себе знать. Его личная жизнь идёт под откос. Мужчина понимает, что больше так не может, но сил на перемены у него нет. Ему приходится патрулировать опасные улицы Ливерпуля, несмотря на депрессию. В этом ему помогает напарница Рэйчел.