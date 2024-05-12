Нино Нинидзе раскрыла истинное отношение к обнаженным сценам в кино Актриса Нинидзе заявила, что старается избегать полностью обнаженных сцен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нино Нинидзе

Актриса Нино Нинидзе в очередном выпуске программы «Кино в деталях» призналась, что стремится избегать полностью обнаженных сцен на съемках. По ее словам, иногда она настаивает, чтобы тело было прикрыто.

Я стараюсь все-таки, чтобы это не бросалось в глаза, и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань. Когда я пришла на знакомство с режиссером, я настояла на том, чтобы моя героиня не обнажалась так, как все мои коллеги, — уточнила актриса.

Нино Нинидзе снялась в российском фильме ужасов «Отражение тьмы». Актриса считает, что эротический триллер с элементами ужасов цепляет современного зрителя. Когда страшно, отметила Нинидзе, может возникнуть либо отвращение, либо возбуждение. По мнению актрисы, авторы могли пойти по этому пути.

32-летняя звезда в фильме снялась в одной эротической сцене. Большинство коллег Нинидзе засветились в гораздо более откровенных кадрах. Нинидзе уточнила, что не так часто выкладывает «горяченький» контент в свои соцсети.

Российский певец Николай Басков ранее поделился отношением к обнаженным женским фотосессиям. Артист назвал это «совершенно нормальным». Также Басков в шутку описал себя как матерого волка.