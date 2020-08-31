Николас Кейдж озвучит дракона-алкоголика

https://static.news.ru/photo/9432a192-eb7d-11ea-b587-fa163e074e61_660.jpg Николас Кейдж Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американский актёр Николас Кейдж станет голосом главного героя в сериале Hightfire. Его персонажем станет дракон-алкоголик, который любит смотреть телевизор.

Проект основан на одноимённой книге Оуэна Колфера, известного как создатель создатель серии книг «Артемис Фаул», сообщает Deadline. Производством занимается компания Amazon.

Книга вышла в январе 2020 года. Действие разворачивается в мире, где когда-то правили драконы, а верховным властелином был Лорд Высокий Огонь. Теперь же ему принадлежит лачуга на болоте, а сам он пьёт водку и смотрит телевизор. Внезапно в его жизнь вторгается тинейджер по имени Сквиб, спасающийся от местной банды. Героям поневоле придётся сдружиться, чтобы выжить.

Кейдж также выступит исполнительным продюсером совместно со сценаристом Дейви Холмсом, известным по работе над шоу «Бесстыдники».

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Джерри Брукхаймер рассказал о запуске в производство двух проектов, основанных на фильме «Сокровище нации». Его команда работает над третьей картиной, в которую должен вернуться Николас Кейдж вместе с основным актёрским составом.