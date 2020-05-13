Николай Лебедев снимет исторический фильм «Нюрнберг»

https://static.news.ru/photo/dfb363ee-9534-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Николай Лебедев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский режиссёр Николай Лебедев займётся фильмом «Нюрнберг», который расскажет об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Начало съёмок отложено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Лебедев, известный как создатель картин «Легенда № 17» и «Экипаж», рассказал, что в будущем проекте задействованы актёры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании. Кроме того, интернациональной стала и съёмочная группа, передаёт ТАСС.

За три дня до начала съёмок остановился большой, очень сложный проект, который мы должны были начинать снимать в Чехии. Это картина под названием «Нюрнберг», действие которой происходит на фоне Нюрнбергского процесса, — заявил кинематографист.

Как писал NEWS.ru, датский режиссёр Пол Верховен займётся мини-сериалом, основанном на романе Ги де Мопассана «Милый друг». Сценарий напишет Герард Сутеман, уже работавший с кинематографистом на нескольких проектах.