Приёмные дети Николь Кидман и Тома Круза предпочли остаться с отцом после развода звёздной пары в 2001 году, потому что «выбрали сайентологию вместо матери».
Признание австралийской актрисы приводит
Они выбрали быть сайентологами. Наша обязанность как родителей — любить своих детей без всяких условий, — заявила актриса.
По информации ряда источников, отношения Николь Кидман с приёмными детьми были настолько напряжены, что ей запретили посещать свадьбу Коннора. Невеста молодого человека является главой итальянского отделения Церкви сайентологии. Актриса настаивает, что она до сих пор любит и поддерживает своих детей.
Кидман и Круз заключили брак в 1990 году, после того как годом раньше познакомились на съёмочной площадке фильма «Дни грома».
Как ранее сообщал News.ru, российские власти рассматривают возможность признать Церковь сайентологии экстремистской организацией.