https://static.news.ru/photo/2e2ac8aa-dd3e-11e9-adb6-fa163e074e61_660.jpg Николь Кидман Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Приёмные дети Николь Кидман и Тома Круза предпочли остаться с отцом после развода звёздной пары в 2001 году, потому что «выбрали сайентологию вместо матери».

Признание австралийской актрисы приводит The Mirror . По словам Кидман, сейчас у неё хорошие отношения с 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором. Однако когда актёрский брак распался, дети остались с Томом Крузом — одним из самых известных в мире последователей сайентологических идей.

Они выбрали быть сайентологами. Наша обязанность как родителей — любить своих детей без всяких условий, — заявила актриса.

По информации ряда источников, отношения Николь Кидман с приёмными детьми были настолько напряжены, что ей запретили посещать свадьбу Коннора. Невеста молодого человека является главой итальянского отделения Церкви сайентологии. Актриса настаивает, что она до сих пор любит и поддерживает своих детей.

Кидман и Круз заключили брак в 1990 году, после того как годом раньше познакомились на съёмочной площадке фильма «Дни грома».

Как ранее сообщал News.ru, российские власти рассматривают возможность признать Церковь сайентологии экстремистской организацией.