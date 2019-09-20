https://static.news.ru/photo/586fb32c-dbc3-11e9-bea0-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков уверен, что шансы российских картин получить награду на кинопремии «Оскар» очень малы.

Об этом он заявил перед открытием Международного кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте. По его мнению, в последнее время премия американских киноакадемиков — «очень политизированная премия». Побеждают только те картины, которые «выгодны им», передаёт ТАСС.

А я хочу видеть картины, в которых чувствуется, что хочет сказать режиссер, — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что выдвигавшийся на премию «Оскар» режиссёр Владимир Меньшов считает, что его коллега Тимур Бекмамбетов является «серьёзным явлением» в российском кинематографе.