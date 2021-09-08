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Netflix выпустит российский сериал с Александром Петровым в главной роли

15:55, 08 сентября 2021
Netflix выпустит российский сериал с Александром Петровым в главной роли Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский стриминговый сервис Netflix выпустит второй оригинальный российский сериал совместно с киностудией «Водород» с известным актёром Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Проект продюсируют три именитых российских шоураннера: президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. При этом Art Pictures и «Водород» входят в состав «Национальной Медиа Группы». Режиссёром выступит Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», и Алексей Камынин, показавший свою «Хандру» на прошлогоднем Кинотавре.

По сюжету Александр Петров будет играть режиссёра, который собирается поставить с заключенными спектакль в тюрьме. Название для проекта пока не придумали, но известно, что съёмки начнутся осенью 2021 года.

Ранее российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым просматриваемым фильмом на Netflix за июль 2021 года.

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