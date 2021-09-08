Netflix выпустит российский сериал с Александром Петровым в главной роли

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит второй оригинальный российский сериал совместно с киностудией «Водород» с известным актёром Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Проект
По сюжету Александр Петров будет играть режиссёра, который собирается поставить с заключенными спектакль в тюрьме. Название для проекта пока не придумали, но известно, что съёмки начнутся осенью 2021 года.
Ранее российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым просматриваемым фильмом на Netflix за июль 2021 года.