Netflix выпустит российский сериал с Александром Петровым в главной роли

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит второй оригинальный российский сериал совместно с киностудией «Водород» с известным актёром Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Проект продюсируют три именитых российских шоураннера: президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. При этом Art Pictures и «Водород» входят в состав «Национальной Медиа Группы». Режиссёром выступит Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», и Алексей Камынин, показавший свою «Хандру» на прошлогоднем Кинотавре.

По сюжету Александр Петров будет играть режиссёра, который собирается поставить с заключенными спектакль в тюрьме. Название для проекта пока не придумали, но известно, что съёмки начнутся осенью 2021 года.

Ранее российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым просматриваемым фильмом на Netflix за июль 2021 года.