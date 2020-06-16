Netflix выделит $5 млн на поддержку темнокожих творческих работников

https://static.news.ru/photo/4b53a390-afd7-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что направит $5 млн на поддержку темнокожих творческих работников, молодёжи и бизнеса. Среди организаций, которые получат финансирование — Ghetto Film School, Black Public Media и Colin Kaepernick’s Know Your Rights Camp.

Представители платформы заявили, что после этого взноса, организации и бизнесы, которые возглавляют темнокожие, и дальше будут получать от них поддержку, передаёт Variety.

Борьба с расизмом и несправедливостью осмысленными способами означает создание долгосрочных возможностей для темнокожего сообщества, — заявил гендиректор компании Рид Хастингс.

Ранее Netflix создал каталог фильмов и сериалов, рассказывающих о проблеме расизма. Таким образом платформа решила поддержать движение Black Lives Matter на волне протестов в США, которые начались в конце мая, после того как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, писал NEWS.ru.