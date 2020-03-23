https://static.news.ru/photo/fb4df974-6ce0-11ea-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix планирует вложить $100 млн на поддержку индустрии кино и телевидения. Деньги будут направлены работникам, которые лишились работы из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Глава по контенту в компании Тед Сарандос рассказал, что в первую очередь поддержка коснётся тех, кто работал за почасовую оплату, передаёт Deadline. Среди них — электрики, плотники и водители.

Эти люди поддерживали Netflix в стабильные времена, и теперь мы хотим помочь им в этот непростой период, пока правительства ещё решают вопрос с экономическим содействием, — заявил Сарандос.

$15 млн из фонда получат некоммерческие организации, помогающие сокращённым сотрудникам в странах, где у онлайн-платформы активное производство кино и сериалов.

Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США и кинозрителям с просьбой оказать поддержку кинотеатрам, которые понесли убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.