Netflix вернул русскоязычный дубляж сериалов Share: сервис Netflix снова стал выпускать русский дубляж сериалов и фильмов

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Американский стриминговый сервис Netflix возобновил выпуск фильмов и сериалов с русским дубляжом, сообщает Telegram-канал Share. При этом, отметили авторы канала, в России платформа по-прежнему работает только с VPN.

Так, на стриминге в русскоязычной озвучке уже доступны фильмы «Атлас» и «Вуди Вудпекер едет в лагерь», а также сериал «Бриджертоны». Share пишет, что дубляжом занимается компания Videofilm International, которая зарегистрирована в Израиле.

В марте 2022 года компания Netflix сообщила, что уходит с российского рынка. По данным СМИ, уже в апреле того же года Netflix потерял примерно 700 тысяч платных подписчиков.

Ранее стало известно, что летом 2024 года на экраны вернутся два крупных американских проекта — сериалы «Дом дракона» и «Кольца власти». Приквел «Игры престолов» выйдет 16 июня, а эпопея по Джону Толкину — 29 августа.

Историю о правлении династии Таргариенов покажет стриминговый сервис HBO. В свою очередь поклонники сюжета о Сауроне, эльфах и хоббитах смогут посмотреть продолжение на Amazon Prime Video. Пока неизвестно, будут ли сериалы официально представлены на российских онлайн-платформах.

СМИ отмечали, что оба проекта стартовали одновременно в 2022 году. Первые сезоны сериалов были тепло приняты зрителями и критиками.