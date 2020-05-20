Netflix убрал сцену с эротическим журналом из фильма «Назад в будущее — 2»

https://static.news.ru/photo/c03f2e46-9a8c-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix вырезал из второй части трилогии «Назад в будущее» сцену, в которой показали обложку эротического журнала. На случившееся обратили внимание подписчики платформы.

Пользователь Twitter по имени Salty Nerd обратился к онлайн-кинотеатру, отметив его аккаунт и приложив убранный из ленты отрывок.

Вы вырезали то, как был найден журнал, и две реплики Марти. И сделали это плохо. Монтаж выглядит криво и неаккуратно. В чём дело? — написал Salty Nerd.

Отмечается, что из картины был вырезан только фрагмент с обложкой журнала, а сами фотографии внутри почему-то остались в кадре. В итоге понять, почему Марти Макфлай восклицает «О-ля-ля!», стало совершенно невозможно.

Как писал NEWS.ru, фильм «Всплеск» 1984 года изменили на семейном стриминговом сервисе Disney+. В одной из сцен актриса Дэрил Ханна в образе русалки Мэдисон, уходя в океан, поворачивается спиной камере и демонстрирует голый зад.