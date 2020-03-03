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Американский актёр Уильям Шетнер заявил, что не собирается возвращаться к роли капитана «Энтерпрайза» в сериале «Звёздный путь». Он отметил, что в этом нет никакого смысла.

Шетнер заявил, что его не привлекает ни идея возродить персонажа в виде призрака, ни сериал о временной аномалии, так называемом нексусе, о чём он написал в Twitter. Нет, я думаю,...