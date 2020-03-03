Кадр из сериала «Очень странные дела» Кадр из сериала «Очень странные дела» Фото: NetFlix

Стриминговый сервис Netflix сообщил о том, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» официально запущено в производство.

На YouTube-канале проекта появилось видео, на котором собрались все актёры для первого чтения реплик. В ролике также появились создатели шоу братья Мэтт и Росс Дафферы.

Мы пришли на прогон сценария «Очень странных дел 4» и оставили дверь на три дюйма открытой, чтобы вы могли заглянуть, — говорится в описании к видео.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». В нём показали одного из главных героев, шерифа Джима Хоппера, на работах советских заключённых, прокладывающих железную дорогу.

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