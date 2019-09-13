https://static.news.ru/photo/a35341b2-d559-11e9-ae51-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

День выхода на экраны сериала «Ведьмак» случайно раскрыла кинокомпания Netflix. В одной из публикаций в соцсети появилось сообщение с количеством ночей до ближайших премьер 2019 года.

В Twirtter-аккаунте Netflix в Нидерландах был опубликован пост, что до выхода «Ведьмака» осталось 97 ночей, то есть премьера состоится 17 декабря. Однако запись была мгновенно удалена, пишет издание « Культуромания ».

Официально дата премьеры экранизации романов Анджея Сапковского не объявлена.

Как писал News.ru, в августе трейлер сериала «Ведьмак» на русском языке появился в Интернете. В конце мая актёр Генри Кавилл, играющий в нём, подтвердил, что компания Netflix завершила работу над первым сезоном.