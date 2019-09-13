Фото: kinopoisk.ru

День выхода на экраны сериала «Ведьмак» случайно раскрыла кинокомпания Netflix. В одной из публикаций в соцсети появилось сообщение с количеством ночей до ближайших премьер 2019 года.

В Twirtter-аккаунте Netflix в Нидерландах был опубликован пост, что до выхода «Ведьмака» осталось 97 ночей, то есть премьера состоится 17 декабря. Однако запись была мгновенно удалена, пишет издание «Культуромания».

Официально дата премьеры экранизации романов Анджея Сапковского не объявлена.

Как писал News.ru, в августе трейлер сериала «Ведьмак» на русском языке появился в Интернете. В конце мая актёр Генри Кавилл, играющий в нём, подтвердил, что компания Netflix завершила работу над первым сезоном.

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