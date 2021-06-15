Netflix сделает сериал об основателе Spotify

Американский стриминг-сервис Netflix сделает сериал об основателе сервиса потокового аудио «Spotify» Дениэле Эке. Производство уже стартовало, передаёт Variety.
Проект будет включать в себя шесть серий, посвящённых шведскому предпринимателю и его партнёрам. Вместе они изменили музыкальную индустрию, предложив бесплатно легальную музыку людям по всему миру.
Вдохновение создатели нашли в книге журналистов Свена Карлссона и Йонаса Лейхонхуфвуда «Против гигантов». Она повествует о раннем периоде Spotify, когда сервис переживал своё тяжёлое становление. Его создателям приходилось уговаривать крупные лейблы, а также конфликтовать со Стивом Джобсом, Тейлор Свифт и Бобом Диланом.
Режиссёрское кресло проекта о Spotify
Ранее сообщалось, что Netflix показал фанатам 11-секундный тизер ко второму сезону «Ведьмака». В нём нет главного героя — Геральда из Ривии, которого сыграл британский актёр Генри Кавилл, однако в кадре несколько раз появляется Цири — королева Цинтры и внучка обаятельной королевы Калантэ, которая так понравилась зрителям первого сезона.