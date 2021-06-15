Netflix сделает сериал об основателе Spotify

https://static.news.ru/photo/5562edf0-ce8f-11eb-b017-96000091f725_660.jpg Даниэль Эк Фото: Karin TaRnblom/Tt/Global Look Press

Американский стриминг-сервис Netflix сделает сериал об основателе сервиса потокового аудио «Spotify» Дениэле Эке. Производство уже стартовало, передаёт Variety.

Проект будет включать в себя шесть серий, посвящённых шведскому предпринимателю и его партнёрам. Вместе они изменили музыкальную индустрию, предложив бесплатно легальную музыку людям по всему миру.

Вдохновение создатели нашли в книге журналистов Свена Карлссона и Йонаса Лейхонхуфвуда «Против гигантов». Она повествует о раннем периоде Spotify, когда сервис переживал своё тяжёлое становление. Его создателям приходилось уговаривать крупные лейблы, а также конфликтовать со Стивом Джобсом, Тейлор Свифт и Бобом Диланом.

Режиссёрское кресло проекта о Spotify занял Пер-Олав Соренсен («Домой на Рождество»). На главные роли пригласили Эдвина Эндре из сериала «Викинги», Ульфа Штенберга и Гизема Эрдогана. Пользователи Netflix по плану должны увидеть сериал в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Netflix показал фанатам 11-секундный тизер ко второму сезону «Ведьмака». В нём нет главного героя — Геральда из Ривии, которого сыграл британский актёр Генри Кавилл, однако в кадре несколько раз появляется Цири — королева Цинтры и внучка обаятельной королевы Калантэ, которая так понравилась зрителям первого сезона.