Netflix расширит вселенную «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство анимационный сериал по сериалу «Армия мертвецов: Лас-Вегас» американского режиссёра Зака Снайдера. Оригинальная картина находится в состоянии разработки с 2007 года.
«Армия мертвецов» также получит полнометражный приквел,
Шоураннером мультсериала, выполненного в стиле аниме, выступит Джей Олива, известный по работе над картиной «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Часть актёров из «Армии мертвецов», включая Дэйва Батисту, озвучат персонажей. Снайдер выступит постановщиком двух эпизодов.
Картина «Армия мертвецов» рассказывает о нашествии зомби в Лас-Вегасе. Главный герой решается на ограбление после того, как в городе практически не остаётся живых людей. Он собирает команду наёмников и отправляется на дело.
Сценарии к двум новым проектам напишет Маттиас Швайгхёфер, один из актёров ленты.
Ранее стало известно, что Заку Снайдеру придётся переснять «Армию мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого в июне обвинили в сексуальных домогательствах, писал NEWS.ru.
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