Netflix расширит вселенную «Армии мертвецов» Зака Снайдера

https://static.news.ru/photo/6dfea81e-eded-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство анимационный сериал по сериалу «Армия мертвецов: Лас-Вегас» американского режиссёра Зака Снайдера. Оригинальная картина находится в состоянии разработки с 2007 года.

«Армия мертвецов» также получит полнометражный приквел, сообщает Deadline. Его детали пока что не разглашаются.

Шоураннером мультсериала, выполненного в стиле аниме, выступит Джей Олива, известный по работе над картиной «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Часть актёров из «Армии мертвецов», включая Дэйва Батисту, озвучат персонажей. Снайдер выступит постановщиком двух эпизодов.

Картина «Армия мертвецов» рассказывает о нашествии зомби в Лас-Вегасе. Главный герой решается на ограбление после того, как в городе практически не остаётся живых людей. Он собирает команду наёмников и отправляется на дело.

Сценарии к двум новым проектам напишет Маттиас Швайгхёфер, один из актёров ленты.

Ранее стало известно, что Заку Снайдеру придётся переснять «Армию мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого в июне обвинили в сексуальных домогательствах, писал NEWS.ru.