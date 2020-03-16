https://static.news.ru/photo/c889dd42-6794-11ea-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix приостановил производство второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по книгам польского писателя Анджея Сапковского. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Ограничения, введённые в Великобритании, где проходят съёмки, делает производство проекта невозможными, однако компания также решила заморозить работу, чтобы обезопасить команду, сообщает The Hollywood Reporter.

Мы приняли решение немедленно приостановить производство на 2 недели в это трудное время, и мы будем поддерживать наших партнёров, работающих над сценариями для Netflix U.K. Это даст всем время на то, чтобы принять взвешенное решения о том, что делать дальше, — говорится в заявлении продюсеров.

Новые серии, согласно прошлым прогнозам, должны были выйти на онлайн-платформе в 2021 году. Когда их стоит ждать теперь, не сообщается.

Как писал NEWS.ru, Netflix пригласил семь новых актёров на второстепенные роли во втором сезоне «Ведьмака». Кроме того, Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти вернутся к основным ролям.