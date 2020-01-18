https://static.news.ru/photo/838e0b8e-3a01-11ea-9b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В 2020 году Netflix потратит на производство контента рекордные $17,3 млрд. Большая часть бюджета пойдёт на создание оригинального контента под брендом Netflix Originals.

В списке — совместные проекты с Nickelodeon, а также фильмы и сериалы от шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса.

Об этом пишет Variety со ссылкой на экспертов аналитической фирмы BMO Capital Markets. Аналитики полагают, что к 2028 году инвестиции компании в контент увеличатся до $26 млрд. В 2019 году затраты компании составили $15,3 млрд.

Как писал NEWS.ru, Netflix заплатил актёру Генри Кавиллу по $400 тысяч за съёмку в одной серии сериала «Ведьмак» по романам польского писателя Анджея Сапковского. Общая сумма гонорара составила $3,2 миллиона.