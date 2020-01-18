В 2020 году Netflix потратит на производство контента рекордные $17,3 млрд. Большая часть бюджета пойдёт на создание оригинального контента под брендом Netflix Originals.
В списке — совместные проекты с Nickelodeon, а также фильмы и сериалы от шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса.
Об этом
Как писал NEWS.ru, Netflix заплатил актёру Генри Кавиллу по $400 тысяч за съёмку в одной серии сериала «Ведьмак» по романам польского писателя Анджея Сапковского. Общая сумма гонорара составила $3,2 миллиона.
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