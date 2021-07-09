Netflix поместил Сталина на обложку трейлера фильма «Как стать тираном»

Американский стриминг-сервис Netflix показал трейлер документального фильма о самых известных диктаторах в мировой истории — «Как стать тираном». На обложку создатели поместили Иосифа Сталина и пионеров. Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.

На странице фильма на Netflix изображены Адольф Гитлер, Саддам Хусейн и Иди Амин. Что касается обложки для трейлера, был выбран советский плакат, на котором Сталин общается с юными пионерами. На сайте для трейлера показан кадр, на котором он с трибуны мавзолея приветствует военных на Красной площади.

В опубликованном видеоролике кадры со Сталиным чередуются с хроникой об Адольфе Гитлере, Муаммаре Каддафи, Саддаме Хусейне, Бенито Муссолини и Ким Ир Сене.

Иосиф Сталин возглавлял СССР в 1924–1953 годах. Современники, лично общавшиеся со Сталиным, нередко дают ему противоречивую оценку. Одни называют его диктатором, другие — великим вождём.

Ранее сообщалось, что российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом на американском стриминг-сервисе Netflix. Фильм обогнал киноленты «Варкрафт», «Отцовство» и «Как приручить дракона». В России фильм сталкивался с критикой и провалился в прокате.