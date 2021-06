Netflix показал тизер второго сезона «Ведьмака»

Хрупка девочка, которая появилась в первой части саги, выросла в прекрасную девушку, что, конечно, заметили фанаты. Они пришли в восторг от тизера, хотя ожидали, что авторы сериала дадут им возможность наслаждаться миром «Ведьмака» чуть подольше.

Другие фанаты призвали её не расстраиваться, ведь компания скоро выпустит по 11-секундному ролику на каждого главного персонажа сериала, включая Герольда и Йеннифэр из Венгерберга.

Дату релиза пока не назвали, скорее всего это случится 9 июля на WitcherCon, предполагают фанаты. Съёмки второго сезона уже завершены, идёт постпродакшн. Премьера новых эпизодов состоится в этом году.