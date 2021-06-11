Netflix показал тизер второго сезона «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/41f65138-caf9-11eb-b9c9-96000091f725_660.jpg Фото: Keith Mayhew / globallookpress

Netflix показал в Twitter фанатам 11-секундный тизер ко второму сезону «Ведьмака». В нём нет главного героя — Геральда из Ривии, которого сыграл британский актёр Генри Кавилл, однако в кадре несколько раз появляется Цири — королева Цинтры и внучка обаятельной королевы Калантэ, которая так понравилась зрителям первого сезона.

Хрупка девочка, которая появилась в первой части саги, выросла в прекрасную девушку, что, конечно, заметили фанаты. Они пришли в восторг от тизера, хотя ожидали, что авторы сериала дадут им возможность наслаждаться миром «Ведьмака» чуть подольше.

11 секунд? И это всё? — написала подписчица Netflix.

Другие фанаты призвали её не расстраиваться, ведь компания скоро выпустит по 11-секундному ролику на каждого главного персонажа сериала, включая Герольда и Йеннифэр из Венгерберга.

Дату релиза пока не назвали, скорее всего это случится 9 июля на WitcherCon, предполагают фанаты. Съёмки второго сезона уже завершены, идёт постпродакшн. Премьера новых эпизодов состоится в этом году.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Ранее Генри Кавилл не исключил, что сыграет представителя клана Маклаудов в ремейке «Горца». Режиссёр картины Чад Стахелски ведёт переговоры со звездой по поводу участия в проекте. Артист известен ролями Ведьмака и Супермена.