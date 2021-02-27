Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам «Терминатора»

https://static.news.ru/photo/5704bbee-78d5-11eb-847d-96000091f725_660.jpg Фото: 20th Cenury Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы «Терминатор». Проект пока находится на ранней стадии разработки, сюжет держат в секрете. Однако известно, что шоу займётся кинокомпания Skydance, приложившая руку к последним двум картинам про знаменитого киборга.

Также за мультипликацию возьмутся специалисты японской студии Production I.G, известной благодаря экранизации манги «Призрак в доспехах», а также лентам «Восточный Эдем» и «Би: Начало», передаёт портал Variety.

«Терминатор» — одна из самых культовых научно-фантастических историй, когда‑либо созданных, и со временем она стала только более актуальной для нашего мира. Новый мультсериал исследует эту вселенную так, как никогда раньше, — заявил вице-президент Netflix по Японии и аниме Джон Дердерян.

Шоураннером и исполнительным продюсером будет Мэттсон Томлин, недавно написавший сценарий к ленте Netflix «Проект Power» и работавший над грядущим боевиком Мэтта Ривза «Бэтмен».

Кроме того, Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix. Этот проект станет дебютом режиссёра на телевидении. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, центральным персонажем станет Уэнздэй — дочь Мартиши и Гомеса Аддамсов — и тема её взросления. Сериал расскажет о временах, когда девочка училась в Nevermore, где овладела экстрасенсорными способностями, предотвратила серию убийств и разгадала тайну родителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из американской библиотеки Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Поводом мог стать скандальный развод с Эмбер Хёрд.