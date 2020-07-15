Netflix назвал десять своих самых популярных оригинальных картин

https://static.news.ru/photo/dff1e518-c6aa-11ea-b518-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению» Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, созданных на деньги самой платформы. Первое место занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом.

При подсчёте учитывалось количество просмотров в первые четыре недели с момента выхода картины, сообщает Bloomberg. «Тайлер Рейк» посмотрели за указанный период 99 млн раз.

Второе место занял хоррор «Птичий короб» с результатом в 89 млн воспроизведений. Тройку лидеров замыкает Правосудие Спенсера, который собрал 85 млн прсмотров.

Также в топ-10 вошли «Призрачная шестёрка», «Загадочное убийство», «Ирландец», «Тройная граница», «Не та девушка», «Платформа» и «Идеальное свидание».

Как писал NEWS.ru, Netflix за первые три месяца 2020 года увеличил прибыль до $709 млн. Этот показатель в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период.