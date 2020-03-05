https://static.news.ru/photo/716fc832-5eb6-11ea-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Global Look Press

Компании Netflix, Amazon и Apple объявили, что не будут принимать участие в одном из самых известных американских кинофестивалей South by Southwest (SXSW) в 2020 году. Это связано с распространением коронавируса в мире.

Компания Apple планировала представить документальный фильм о группе Beastie Boys и мультфильм Central Park от одного из авторов «Симпсонов». Компания Amazon подготовила премьеры шоу Upload от создателя американской версии «Офиса» и сериала Tales From the Loop от режиссёра новой картины о Бэтмене Мэтта Ривза, передаёт Deadline.

Ранее сообщалось, что от участия в SXSW отказались Facebook, Twitter, TikTok, Mashable и Intel. Мероприятие должно пройти в городе Остин штата Техас с 13 по 22 марта.

Как писал NEWS.ru, российский мини-сериал «Алиса» стал участником конкурсной программы пилотных эпизодов фестиваля SXSW. Проект стал продолжением одноимённого короткометражного фильма, снятого в 2018 году.