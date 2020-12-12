Netflix экранизирует роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»

https://static.news.ru/photo/e0b2e16e-3db0-11eb-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Даниэль Брюль Фото: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres

Экранизация известнейшего произведения Эриха Марии Ремарка станет одним из самых дорогих проектов, когда-либо снимавшихся в Германии.

Работа над лентой начнётся в марте 2021 года. Сценарий написали бывший журналист Washington Post Иэн Стокел и продюсер и актёр Лесли Патерсон, основываясь на классическом романе 1929 года, передаёт Variety.

Кресло режиссёра займёт Эдвард Бергер («Ваша честь», «Патрик Мелроуз»), главную роль, Пауля Боймера, сыграет дважды номинант «Золотого глобуса» Даниэль Брюль («Колония Дигнидад», «Бесславные ублюдки», «Алиенист».

Ранее роман экранизировали вскоре после публикации в 1929 году и в 1979 году.

Как писал NEWS.ru, киностудия Marvel объявила о планах по перезапуску серии фильмов про «Фантастическую четвёрку». Режиссёром нового фильма по одноимённой серии комиксов станет Джон Уоттс, который принимал участие в съёмках фильмов про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли. Кто сыграет главных персонажей в картине, пока неизвестно.