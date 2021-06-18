https://static.news.ru/photo/1a4e8a5e-d041-11eb-9aed-96000091f725_660.jpg Фото: ctb.ru

Американский стриминг-сервис Netflix добавит в библиотеку две части российского «Бумера» Петра Буслова. Обе части выйдут на стриминге 20 июня, следует из списка ожидаемых новинок на Netflix.

Название фильмов перевели как Bimmer. Это аналог названия марки, который используют за рубежом. Известно, что его придумали в Великобритании, где мотоциклы BMW местного производства называли Beezer, а немецкого — Bimmer.

Премьера первой части «Бумера» состоялась в России в 2003 году. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко. Через три года вышла вторая часть. К Вдовиченко и Мерзликину в нём присоединилась Светлана Устинова. Оба фильма получили в России культовую славу.

Ранее Netflix выкупил культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». После выхода многие россияне спорили насчёт перевода неполиткорректных фраз. Так, советский и российский актёр Виктор Сухоруков назвал «свалкой, глупостью» и «непонятным мятежом» скандал вокруг перевода фразы его персонажа — киллера Виктора Багрова. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, посчитал, что с субтитрами на английском языке во второй части «Брата» не всё так гладко.