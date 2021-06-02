Netflix добавил в библиотеку «Чернобыль» Данилы Козловского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Петербурге ушёл из жизни актёр и каскадёр Андрей Погребинский, передаёт Пятый канал. Он известен по ролям в многочисленных картинах, среди которых сериалы «Ментовские войны» и «Мажор».

Информацию о смерти артиста подтвердила журналистам его мама. Мужчина погиб 2 июня в возрасте 45 лет. В настоящий момент причина произошедшего неизвестна. Время и место прощания также не называются. Погребинский...