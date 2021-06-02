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Netflix добавил в библиотеку «Чернобыль» Данилы Козловского

11:16, 03 июня 2021
Данила Козловский Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стриминг-сервис Netflix добавил в свою библиотеку картину Данилы Козловского «Чернобыль» про катастрофу на ЧАЭС в 1986 году. Об этом актёр и режиссёр рассказал на личной странице в Instagram. Посмотреть ленту на Netflix можно с 3 июня.

Честно говоря, об этом (о добавлении «Чернобыля» в библиотеку Netflix. — NEWS.ru) мы знали ещё зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнёры разрешили нам сообщить эту новость. По результатам международных продаж наш фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю российского кино, — написал артист.

Картина также выйдет в США, Японии, Южной Корее, Прибалтике, Китае и Латинской Америке — Мексике, Аргентине, Перу и Бразилии, отметил автор проекта.

Козловский не только стал режиссёром и одним из продюсеров драмы, но и сыграл главную роль пожарного Алексея Карпушина. Компанию на съёмочной площадке звезде составили Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Николай Козак. Премьера состоялась в апреле 2021-го, накануне 35-й годовщины аварии.

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