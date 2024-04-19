«Нет воспевания ЛГБТ»: Михалков о Московском кинофестивале Михалков: все фильмы Московского кинофестиваля не противоречат Конституции РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Московский международный кинофестиваль хорош тем, что на нем представлены разнообразные фильмы, рассказал на брифинге режиссер Никита Михалков, курирующий проведение события. Кроме того, во всех представленных картинах нет того, что противоречило бы Конституции РФ, например, воспевания ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Фестиваль хорош тем, что он разнообразен. Я думаю, что в отборочной комиссии очень профессиональные люди <...> В картинах нет того, что противоречит нашей Конституции. Там нет призывов и воспевания ЛГБТ, там нет всего того, против чего мы протестуем. Во всех остальных программах есть очень разные картины, — отметил Михалков.

На брифинге режиссер также заявил, что мировые кинофестивали стали зацензурированными. По его словам, все знаменитые мероприятия, на которые рвались кинодеятели, теперь наполнены определенными требованиями. Он объяснил, что без их исполнения у режиссеров нет шанса даже попасть на фестиваль. Сам Михалков при этом является лауреатом премии «Оскар». Он получил награду за фильм «Утомленные солнцы».