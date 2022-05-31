Неистовый и величественный: фильм о Петре I выйдет на Первом канале

Фото Пресс-служба Первого канала

Первый канал покажет документально-игровой фильм к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I из цикла «Империя», сообщила пресс-служба телеканала. Режиссёром четырёхсерийной картины «Пётр I» стала Дарья Шумакова. Роли в ленте исполнили Александр Удалов, Александр Аладышев, Татьяна Киреенко, Виктор Коровин и другие.

Личность первого российского императора до сих пор вызывает споры историков. Неистовый и жестокий, величественный и простой, Пётр менял представления о том, каким должен быть государь. Премьера фильма о нём состоится 12 июня в 18:20 мск.

Первая серия фильма посвящена тому, как 17-летний Пётр отстранил от власти сестру Софью, а затем отправился в Европу, чтобы вернуться реформатором, строящим империю.

Во второй серии показан его интерес к военному делу, знаменитые Преображенский и Семёновский полки и модернизация российской армии.

Третья часть фильма рассказывает об истории российского флота, которая началась с найденного в селе Измайлово английского ботика. Новые верфи и иностранные мастера дали стране могучий флот, ставший символом преобразований Петра Первого.

Четвёртая серия — о Санкт-Петербурге, построенном на непроходимых болотах во время длящейся войны. Именно этот город стал венцом реформ императора.

25 мая проект «Россия — моя история» анонсировал цикл мероприятий, посвящённых 350-летнему юбилею Петра Первого. В рамках празднования пройдёт общероссийская тематическая онлайн-викторина для школьников и студентов.