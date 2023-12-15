«Не так понимают»: дочь Пересильд о реакции сверстников на «Слово пацана» Анна Пересильд: мои сверстники неправильно воспринимают сериал «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в «Слове пацана. Кровь на асфальте», рассказала о реакции своих сверстников на проект. Поняли ли посыл подростки?

Как молодежь восприняла сериал «Слово пацана»

Дочь артистов Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна поделилась, что некоторые ее сверстники неверно поняли посыл нашумевшего сериала. Юная актриса призналась, что ей приходится объяснять истинный смысл ленты своим знакомым.

«На самом деле все отнеслись по-разному. Одни достаточно хорошо — они поддерживают, говорят: „Очень классный сериал“. Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — приводит слова 14-летней Анны StarHit.

Как отреагировали на «Слово пацана» родители Анны Пересильд

По словам Анны, ее родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель — сильно волновались, когда узнали, в каких сложных сценах придется сниматься их дочери. Юная артистка отметила, что ей пришлось приложить усилия, чтобы мать и отец одобрили ее участие в криминальной ленте.

«Они были против. Мама переживала, так как роль достаточно тяжелая, а сценарий трудный, но она понимала — это крутой опыт. Папа до сих пор говорит: „Ой, тяжелый проект“. Но я их в любом случае уговорила, потому что как по-другому?» — подчеркивает актриса.

Ранее Анна поделилась, что смотрит сериал вместе с матерью. По ее словам, Юлия Пересильд эмоционально отреагировала на пятый эпизод фильма, где Айгуль подверглась изнасилованию.

«Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала», — признается девочка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Пересильд

Кого сыграла дочь Пересильд в «Слове пацана»

Героиня Анны — школьница Айгуль Ахмерова. Она привлекает внимание одного из участников уличной группировки «Универсам» — Марата Суворова, который начинает ухаживать за девушкой.

Постепенно их отношения развиваются, молодые люди начинают встречаться. Однако все рушится, когда Айгуль похищают члены группировки «Дом быта». В результате школьницу насилует один из участников банды.

Попытки вернуться к нормальной жизни и воссоединиться с Маратом для Айгуль не увенчались успехом, так как факт изнасилования был предан всеобщей огласке. От девочки отвернулись все друзья и даже родители, и только Марат пытался ей помочь. Не справившись с давлением, Айгуль совершает самоубийство.

Персонаж Анны Пересильд играет важную роль в сюжете сериала и становится причиной раскола в некогда дружной банде «Универсам».

Когда выйдет восьмая серия сериала «Слово пацана»

Режиссер и соавтор сценария «Слова пацана» Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) 15 декабря сообщил, что восьмой эпизод сериала, который станет финальным в первом сезоне, не выйдет в срок. По его словам, связано это с пересъемкой серии. Соответствующее видеообращение опубликовала в своем Telegram-канале онлайн-платформа Wink.

«В районе третьей серии мы поняли, что хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем (сценарист Андрей Золотарев. — NEWS.ru) переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование. <...> В связи со всеми этими доделками, переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже», — заявил Крыжовников.

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